Davidsfonds op winterwandeling Nele Dooms

14 februari 2019

13u21 1

Het Davidsfonds van Schoonaarde organiseert op zondag 17 februari een winterwandeling. De organisatoren presenteren een route door een stukje Dendermondse groene gordel, namelijk de Brusselse Forten en de Zwijvekekouter. De tocht is ongeveer zes kilometer lang. Onderweg is een korte tussenstop voorzien voor een verwarmende druppel. Na de wandeling wacht nog een drankje in een Dendermondse taverne. Wie mee gaat, trekt best stevige wandelschoenen aan. De deelnemers verzamelen om 9 uur op de parking van het KTA, aan de Begijnhoflaan 1 in Dendermonde. Meedoen is gratis. Info: dfschoon@gmail.com.