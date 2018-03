Davidsfonds op uitstap 21 maart 2018

Het Davidsfonds plant op zaterdag 24 maart een uitstap naar Gent. Gids van dienst is Davidsfonds-lid Frederik Byttebier. Die heeft een leuk, alternatief bezoek uitgedacht in de stad. Tijdens een rondleiding zal hij vooral zaken tonen en verhalen vertellen die minder gekend zijn bij het grote publiek. Het vertrek is om 13.39 uur aan het station in Schoonaarde. Deelnemen kost 18 euro, of 20 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: hubert.van.rossem@skynet.be.





(DND)