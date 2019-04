Davidsfonds op uitstap naar AfricaMuseum Nele Dooms

12 april 2019

Het Davidsfonds Gewest Land van Dendermonde plant een uitstap naar het AfricaMuseum in Tervuren. Het museum is vijf jaar gesloten geweest voor renovatie, maar is nu weer open als eigentijds museum over het Afrika van vandaag en van de toekomst zonder de gedeelde geschiedenis met België te verwaarlozen.

De oneindig rijke kunst, de vindingrijke en indrukwekkende culturen, natuurlijke rijkdommen, ecologische diversiteit, biologische wonderen en geschiedenis komen er ruim aan bod. Na een bezoek aan het museum is ook nog een gegidste rondleiding in het 207 hectare grote Warandepark van Tervuren gepland. Het bezoek is voorzien op zaterdag 1 juni, maar inschrijven is nu al nodig. De deelnemers vertrekken om 8.30 uur. Deelnemen kost 50 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: vossen.paul@gmail.com.