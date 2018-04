Davidsfonds op fietszoektocht 30 april 2018

Het Davidsfonds van Oudegem en Mespelare organiseert op dinsdag 1 mei een fietszoektocht. Dat is ondertussen de 35ste editie. De deelnemers rijden langs rustige wegen en lossen onderweg verschillende vragen op. Vertrekken kan tussen 12.30 uur en 14 uur.





De start is voorzien aan ontmoetingscentrum De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. De prijsuitreiking vindt plaats om 19 uur. Iedereen is welkom voor de fietstocht. (DND)