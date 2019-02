Davidsfonds luistert muziek Nele Dooms

01 februari 2019

Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op maandag 4 februari een avond “muziek beluisteren”. Thema is “Musica Sacra: op zoek naar de oude en nieuwe spiritualiteit in de muziek”. Voor de begeleiding zorgt musicologe Hilde Pien. Zij heeft het over Gregoriaanse gezangen en waarom velen die spiritueler vinden dan de 40ste symfonie van Mozart, de muzikale eigenschappen van het sacrale en de nieuwe spirituele muziek van onze tijd. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de O.L.Vrouwekerk, aan het O.L.V.-kerkplein van Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden van het Davidsfonds en 7 euro voor niet-leden.