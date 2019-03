Davidsfonds kiest Junior Journalisten Nele Dooms

20 maart 2019

Het Davidsfonds van Dendermonde maakte de winnaars van de jaarlijkse Junior Journalist-wedstrijd bekend. De vereniging vraagt elk jaar jongeren van elf tot achttien jaar om een verhaal of opiniestuk te maken en zo mee te dingen naar de titel van “Junior Journalist”. Thema dit jaar was “Meesterschap”. Heel wat leerlingen uit de Dendermondse scholen namen deel aan de schrijfcompetitie. “Met 546 deelnemers werd dit een recordeditie”, zegt Jo Goubert, voorzitter van de lokale Davidsfondsafdeling. In de feestzaal van het Koninklijk Atheneum ontving het Davidsfonds de 43 uitgekozen prijswinnaars. Bij de jongste deelnemers uit 5de en 6de leerjaar bleek Linus Heyvaert de beste pen te hebben. Voor de middelbare school waren dat Raven Buelens, Renée Brys en Margot Stallaert.