Davidsfonds houdt Toast Literair

Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op zondag 21 januari haar Toast Literair. Dat wordt gekoppeld aan een nieuwjaarsreceptie. Toast Literair staat dan ook voor boeken en bubbels. Speciale gast is Patrick Lateur. Hij is redacteur van 'Kunsttijdschrift Vlaanderen', lid van het Guido Gezellegenootschap en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Voor zijn Iliasvertaling ontving hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren en Vertalingen.





Lateur publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij gaat zondag in gesprek met Harold Van de Perre. De Toast Literair begint om 10.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de cafetaria van het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. (DND)