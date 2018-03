Davidsfonds biedt posters en knutselwerkjes 16 maart 2018

Het Davidsfonds van Schoonaarde organiseert dit weekend een poster- en wenskaartenbeurs. Dat gebeurt in samenwerking met basisschool De Klinker. Daarom zullen ook knutselwerkjes van de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs te vinden zijn. De beurs is te bezoeken op zaterdag 17 maart, van 14 tot 16 uur, en op zondag 18 maart, van 13 tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in De Klinker, aan de Klinkaertstraat 28 in Schoonaarde. (DND)