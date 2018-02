Davidsfonds beluistert muziek 20 februari 2018

Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op woensdag 21 februari een avond muziek beluisteren. De vereniging werkt hiervoor samen met musicologe Hilde Pien. Zij brengt de voordracht 'Parijs en het Fin de Siècle. Claude Debussy herdacht'. Tijdens het fin de siècle brengen markante dichters, beeldende kunstenaars en componisten een creatief antwoord dat de deuren naar de twintigste eeuw open zet. Sleutelfiguur in de muziek is Claude Debussy, de eerste moderne componist. In 2018 is het honderd jaar geleden dat hij stierf. De avond start om 20 uur in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwkerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info: 052/21.48.51. (DND)