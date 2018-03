Davidsfonds beloont winnaars Junior Journalist 21 maart 2018

Het Davidsfonds van Dendermonde beloonde de winnaars van haar wedstrijd Junior Journalist. Jongeren van elf tot achttien jaar waren uitgenodigd om een verhaal of opiniestuk te schrijven rond 'vriendschap'. "Heel wat leerlingen uit de regio Dendermonde namen weer deel aan de schrijfcompetitie", zegt Jo Goubert, voorzitter van het Davidsfonds. "Het thema vriendschap inspireerde blijkbaar heel wat leerlingen, want er waren liefst 357 inzendingen. De invalshoeken waren zowel boeiend als verrassend." 28 laureaten kregen een prijs. Per leeftijdsgroep waren Lennert Vermandel, Femke Jacobs, Judith Van Den Berghe en Marthe-Roos De Ruysscher hoofdwinnaars. Fatima El Madani won de prijs voor Meest Verrassende Werk en de klas 4GL van het Oscar Romerocollege ontving de Prijs van de Stad.





