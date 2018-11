Dauwe blikt terug op Leuven Vlaams Nele Dooms

30 november 2018

0

Op vraag van het Davidsfonds van Dendermonde zorgt Jozef Dauwe, die aan zijn laatste weken als gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen bezig is, voor een terugblik op “Leuven Vlaams”, een memorabele periode van vijftig jaar geleden. In een gesprek met Harold Van de Perre zal Dauwe als belangrijke getuige terugblikken op wat de gemoederen beroerde. Hij voerde indertijd mee actie voor “Leuven Vlaams”. Er werden tientallen demonstraties en sit-ins gehouden, en in het vroege voorjaar van 1968 werd het doel bereikt: de regering viel over de kwestie Leuven en Leuven zou een Vlaamse universiteit worden. Dauwe vertelt hierover op dinsdag 4 december. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het OLV-kerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.