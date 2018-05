Dansnamiddag met eetfestijn 26 mei 2018

De Misty Moon Line Dancers van Dendermonde organiseren morgen voor de tweede keer een dansnamiddag. Naar aanleiding hiervan vindt ook een eetfestijn plaats. Op het menu staat frietjes met stoofvlees. Smullen kan van 11.30 tot 14 uur, aan 10 euro per persoon. Vanaf 14.30 uur vinden optredens van Miss Lana en Silver plaats. Wie alleen naar de optredens wil komen, betaalt 5 euro toegangsgeld. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Klokske, aan de Pijnderslaan in de wijk Keur in Dendermonde. Info:





0473/68.46.72. (DND)