Dansnamiddag in 't Plein 05 juni 2018

02u39 0

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode organiseert vandaag, dinsdag 5 juni, een dansnamiddag. Er is een optreden van "The New Limits" voorzien, die met hun hits iedereen aan het dansen moeten krijgen. De dansnamiddag start om 14 uur. Aanwezigen kunnen ook koffie en frietjes in een tipzak krijgen. Deelnemen kost 5 euro. Liefhebbers zijn welkom in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat 30 in Baasrode. Info: 052/25.70.90 of via ldc.plein@ocmw.dendermonde.be. (DND)