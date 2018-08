Dansgroepen uit Nepal en Colombia zorgen voor kleurrijk optreden Koen Baten

Volkskunstgroep Reynout Dendermonde organiseerde vanavond in CC Belgica zijn jaarlijkse concert met twee groepen uit het buitenland. Deze keer waren er groepen uit Nepal en Colombia. De ‘Everest Nepal Cultural Group’ bestaat uit 25 dansers en muzikanten en kwamen een indrukwekkend schouwspel brengen met focus op de Nepalese cultuur. Het waren erg kleurrijke optredens met veel folklore. De bedoeling van de optredens was om kennis te maken met de cultuur die voor deze landen erg belangrijk is. Ook de ‘Compania Bailarte Creativos de Colombia’ kwam een fantastisch dans- en muziekoptreden brengen. Zij zorgden voor een spetterende show. De zaal zat afgeladen vol en het volk genoot van de optredens.