Dansgroep Nele trekt wereld rond in nieuwe dansvoorstelling Nele Dooms

12 april 2019

13u19 1 Dendermonde Dansgroep Nele uit Grembergen is klaar voor een nieuwe dansvoorstelling. Met Around the World trekken de dansers de hele wereld rond.

Dansgroep Nele maakt er een traditie van om elk jaar met een dansgala het talent van haar vele leden te tonen aan het grote publiek. Onder leiding van zes choreografen oefenen meer dan 180 dansers al vele maanden voor het nieuwe gala. “Het eindresultaat zal zeker gezien mogen worden”, zegt Raf Casier van Dansgroep Nele. “We zorgen ook voor een gepaste klank- en lichtshow, zodat alles tot in de puntjes in orde is.”

In Around the World maakt de hoofdrolspeelster een opmerkelijke reis door de wereld en belandt ze in tal van verrassende situaties. Op haar wereldreis ontmoet ze bootvluchtelingen in Noord-Afrika, monniken in de Tibetaanse bergen en dronken Ierse zeelui. Een dansende Dalai Lama, opzwepende Irish Dance, zwoele beach-dance uit Miami staan allemaal op het menu.

“In een strak en minimalistisch decor moeten de dansers zelf alle aandacht krijgen”, zegt Casier. “Ze brengen een mix van klassieke, hedendaagse, populaire en hiphop-muziek.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 12 april om 19 uur, op zaterdag 13 april om 14 en 19 uur en op zondag 14 april om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in gemeenteschool Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen. Toegangskaarten kosten 16 euro voor volwassenen, 13 euro voor kinderen. Info en reservatie: 0473/32 59 79.