Dansgroep Nele brengt prachtige choreografieën 09 april 2018

02u35 0

Dansgroep Nele van Grembergen liet het voorbije weekend honderden toeschouwers genieten van een groots dansspektakel. In de grote zaal van gemeenteschool Kraaiennest brachten de "Nelekes" hun dansgala 'A Walk in the Park'. "Ons verhaal speelt zich af in de feeërieke omgeving van een park", zegt Raf Casier van Dansgroep Nele. "Met aanstekelijke dansmoves, gevarieerde ritmes en een indrukwekkende klank- en lichtshow zorgden we voor een onvergetelijke avond. Dankzij zes uitmuntende choreografen konden onze dansers hun talenten tonen. We hebben hier maandenlang voor geoefend." (DND)