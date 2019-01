Dansfeest in Zonnebloem Nele Dooms

14 januari 2019

Lokaal dienstencentrum De Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op vrijdag 18 januari haar nieuwjaarsfeest. Dat gaat gepaard met een dansnamiddag. Het is aan DJ Dooms om iedereen op de dansvloer te krijgen. Het feest start vanaf 13.30 uur. Bezoekers krijgen cava en warme hapjes. Feesten kan in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis. De toegang bedraagt 1 euro. Info en inschrijvingen: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be.