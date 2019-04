Dansers ShaMoDo It klaar voor hun Showcase Nele Dooms

08 april 2019

15u01 0 Dendermonde De dansers van de Dendermondse dansgroep ShaMoDo It zijn klaar voor een volgende Showcase. Jaarlijks komt de groep met een grote voorstelling naar buiten.

Driehonderd jonge dansers zullen vanaf dit weekend op de planken staan. “Het is traditie dat we regelmatig aan eigen publiek tonen wat we kunnen”, zegt choreografe Ingrid Coppieters, stuwende kracht achter ShaMoDo It. “Doorheen het jaar verzorgen we heel vaak choreo’s voor shows van artiesten of televisieprogramma en zelfs musicals. Optredens in eigen thuisbasis geeft de kans dat onze grootste fans ons ook eens van dichtbij aan het werk kunnen zien.”

Ook de S-dansers van ShaMoDo It kruipen op de planken. De dansgroep houdt er immers ook een werking voor jongeren met een beperking op na. “Een doorloop van de ganse show deed alvast alle puzzelstukken in elkaar vallen, zodat we met vertrouwen de showcase tegemoet gaan”, zegt Coppieters. “Het publiek mag zich verwachten aan heel mooie choreo’s. Bij al onze dansers is een enorme vooruitgang vast te stellen. Ze worden steeds beter en beter met de jaren.”

Voorstellingen van de Showcase 2019 zijn er op vrijdagen 12 en 19 april en zaterdagen 13 en 20 april, telkens om 19.30 uur, en op zondagen 14 en 21 april om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC Stroming, aan het Dorp in Berlare. Toegangskaarten kosten 20 euro. Info en reservatie: 0479/85.01.14.