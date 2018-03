Dansen en joggen tijdens Pyjamadag 10 maart 2018

02u51 0

In verschillende scholen ging gisteren speciale aandacht naar de nationale pyjamadag van Bednet. "Door deel te nemen aan pyjamadag steken we alle thuis zittende vrienden een hart onder de riem", klinkt het bij de leerkrachten van GO! Sportbasisschool in Hamme. De oudste leerlingen gingen allemaal samen joggen, de jongsten deden een sportieve activiteit.





Ook de stedelijke basisscholen in Dendermonde waren solidair met hun zieke vriendjes. In basisschool Echo uit Oudegem werd de dans 'Move tegen pesten' hernomen. Een fraai zicht dus, de hele school die in pyjama danste. (KDBB/DND)