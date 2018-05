Dansateljee viert 25-jarig bestaan 04 mei 2018

Dansateljee Dendermonde zette haar 25ste verjaardag in de kijker met een voorstelling "In Between" in CC Belgica.





De drie stichters Roger De Proft, Hedwige Hardies en Myriam De Kegel waren aanwezig en werden door huidig voorzitter Caroline Desomer in de bloemen gezet. "25 jaar is niet niks", zegt Desomer. "Deze groep groeide uit tot een gerenomeerde dansschool met liefst 430 dansers. We hebben 20 lesgevers en bieden 15 dansstijlen aan. Ook een eigen musicalafdeling is erg actief en we ontbreken op geen enkel Dendermonds evenement. Bovendien zijn we ambitieus: Jazz Company en onze Hiphop Crew zetten dit seizoen hun eerste stappen in het wedstrijdcircuit."





(DND)