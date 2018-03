Dansateljee schittert met musical 09 maart 2018

Een dertigtal musicalsterren van Dansateljee Dendermonde schitterden in Zaal Belgica BiS tijdens drie uitverkochte voorstellingen. Ze brachten de voorstelling 'Matilda', naar het boek van Roald Dahl. "Dat onze cursisten van de afdeling musical het zo goed doen, heeft veel te maken met onze lesgeefster Jolijn. Die had haar handen al vol met haar tournee in Frankrijk met Cabaret, optredens als een van de 'Brides of Lucifer' en diverse voorstellingen overal in Vlaanderen, maar ze vond toch de tijd om ook de musicalklassen goed te begeleiden. Het resultaat was een voorstelling met een lach en een traan. Enthousiaste kids toonden heel wat zang- en acteertalent."











(DND)