Dansateljee brengt musical Matilda 24 februari 2018

De musicalklassen van Dansateljee Dendermonde gieten het alom gekende boek van Roald Dahl in een voorstelling. Ze brengen "Matilda" op de planken. Jolijn Antonissen tekende voor de bewerking en de regie van het verhaal. De voorstelling vindt plaats op zondag 25 februari om 13.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 8 euro. Iedereen is welkom. Info en reservatie: www.dansateljee.be.





(DND)