Dana Gillespie zingt in Jazzbunker Nele Dooms

13 februari 2019

17u49 0

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde ontvangt op zaterdag 16 februari jazz-zangeres Dana Gillespie. Ze zal optreden samen met haar bluesband London Blues Band uit Engeland. Gillespie is een graag geziene gast in Dendermonde. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: www.honkytonk.be of 0478/92.82.70.