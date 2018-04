Dan toch kans op nieuwe windturbine BUURTBEWONERS HOOGVELD BEZORGD OM BEROEP BIJ RAAD VAN STATE NELE DOOMS

10 april 2018

02u48 0 Dendermonde De realisatie van een windturbine op het Hoogveld, aan de kant Lutterzele, is nog niet definitief van de baan. De minister mag dan een milieuvergunning geweigerd hebben, de aanvrager is in beroep bij de Raad van State.

Maandenlang zorgde de aanvraag voor de bouw van twee nieuwe windturbines op het industrieterrein Hoogveld voor beroering. Engie Electrabel plande één exemplaar op het terrein van Transport Verbeken en een tweede op Hoogveld J, tussen de N41 en Lange Dijkstraat. Die windmolen zou zo'n 1.500 gezinnen van groene stroom moeten voorzien, maar de plannen stuitten op hevig protest bij buurtbewoners uit de Lange Dijkstraat en omgeving. Een actiecomité zorgde voor meer dan 120 bezwaarschriften.





Te dicht bij bewoning

Na een procedureslag was het minister Joke Schauvliege die besliste de milieuvergunning voor de molen aan Transport Verbeken toe te kennen, maar die voor de windturbine op Hoogveld J te weigeren, wegens te dicht bij de bewoning.





Omwonenden uit regio Lutterzele waren erg tevreden met die beslissing en haalden opgelucht adem. Alleen blijkt nu dat het helemaal nog niet zeker is dat de windturbine er echt niet komt. "Aanvrager Engie Electrabel is tegen de weigering van de minister naar de Raad van State gestapt in een poging alsnog een vergunning te bekomen", informeert schepen van Milieu François De Bleser (CD&V). "Die procedure loopt nog en een uitspraak is er nog niet."





Een bouwvergunning werd eerder wel voor beide turbines afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. "Daartegen loopt momenteel nog een verzoek tot vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", legt De Bleser uit. "De bouwvergunning voor de turbines ter hoogte van Lutterzele is momenteel waardeloos omdat de vereiste milieuvergunning geweigerd werd. Daarvoor wordt het dus verder afwachten wat de Raad van State doet. Voor de turbine op de site Verbeken, die wel een milieuvergunning heeft, wordt het dan weer afwachten wat er met de bouwvergunning zal gebeuren. Beide vergunningen zijn nodig om het project te realiseren."





Buurtbewoners van het Hoogveld laten ondertussen ook van zich horen. Zij vinden het niet kunnen dat de windturbine aan Transport Verbeken wel een vergunning kreeg van de minister. "Bovendien krijgen we nu alweer een nieuwe aanvraag voor nog meer windmolens op ons dak", klinkt het misnoegd. W-kracht wil immers aan het bedrijfsterrein van Armamast, aan de Wissenstraat 24 op industrieterrein Hoogveld, nog een nieuwe windmolen bouwen. Het is de provincie die beslist over deze vergunning.





"We hebben nu al last van lawaai en slagschaduw van vier turbines. Dat zal dan alleen meer toenemen", klinkt het kwaad in de buurt.