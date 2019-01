Dan toch geen herinrichting van kruispunt Mechelse Poort in 2019 Fietsersbond reageert zwaar ontgoocheld op vertraging van verkeersveiligere heraanleg Nele Dooms

17 januari 2019

Er komt dit jaar dan toch nog geen heraanleg van het gevaarlijke kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde. De Fietsersbond van Dendermonde reageert zwaar ontgoocheld. "We zijn het wachten op meer verkeersveiligheid beu", klinkt het daar. Schepen Marius Meremans (N-VA) wijst naar de tijdsduur van de procedures waar Afdeling Wegen en Verkeer zich moet aan houden als reden van de vertraging.

Het kruispunt Mechelse Poort, waar Noordlaan, Mechelsesteenweg, LeopoldII-laan en Grembergenbrug samenkomen, is één van de drukste en gevaarlijkste van Dendermonde. Al jaren zijn er plannen voor een grondige heraanleg. Er is zelfs al een tijd een ontwerp klaar, dat in 2016 definitief werd goedgekeurd. Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: tussen de Mechelsesteenewg met de Noordlaan, de LeopoldII-laan met de brug van Grembergen en onder de Noordlaan. Zo komen fietsers bij het oversteken niet meer in conflict met auto’s. Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, worden enkele richtingen ook uit de verkeersregeling gehaald. Auto’s die vanop de Noordlaan naar de LeopoldII-laan en vanop de LeopoldII-laan naar de Mechelsesteenweg moeten, krijgen een afslagstrook zonder verkeerslichten.

De herinrichting moet zorgen voor meer verkeersveiligheid. De uitvoering ervan was voorzien voor dit jaar. Maar die timing blijkt nu niet haalbaar. De Fietsersbond reageert teleurgesteld op het uitstel. “Is fietscomfort en fietsveiligheid in Dendermonde geen prioriteit voor het Vlaamse Gewest? We zijn het wachten beu”, zegt voorzitter Pier Tielens. “De fietstunnels onder het kruispunt en het fietspad met dubbele rijrichting Grembergen-Dendermonde zullen voor meer veiligheid en comfort van de fietsers zorgen en dat komt er beter snel dan laat. Vandaag sta je minuten te wachten voor de lichten op het kruispunt en krijg je als fietser amper enkele seconden om over te steken. Van een aanmoediging om te fietsen gesproken!”

Bij het AWV heet het dat het studiewerk voor de herinrichting nog niet voldoende gevorderd is. “Daardoor is 2019 niet haalbaar”, klinkt het. De Fietsersbond pleit ervoor dat de AWV sneller investeert in fietsinfrastructuur in Dendermonde. “Heel wat ongevallen met fietsers gebeuren immers op wegen waarvoor Vlaanderen verantwoordelijk is en toch gebeurt er niets of weinig”, zegt Tielens. “Nu duidelijk is dat de Mechelse Poort het komende jaar nog steeds niet aangepakt wordt, willen we dringend kortetermijnmaatregelen om de veiligheid te verbeteren, zodat het aantal fietsgewonden niet verder oploopt.”

Ook gewezen schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) betreurt het uitstel. “Het grootste en drukste kruispunt van Dendermonde zorgt vandaag voor een verkeersinfarct en is nog steeds niet volledig conflictvrij”, zegt hij. “Ondanks constructieve voorstellen van het vorige stadsbestuur, lijkt het AWV dit nog altijd niet als belangrijk genoeg te beschouwen terwijl dit kruispunt een zwart punt in Vlaanderen is. We roepen het stadsbestuur op om aan te dringen op een snelle realisatie en in afwachting daarvan al tijdelijke maatregelen te nemen.”

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wijdt de lange duur om het project, dat 7 miljoen euro kost, te realiseren aan de tijdspanne van allerlei procedures. “De stedenbouwkundige vergunning wordt binnenkort verwacht, maar dan zijn nog eens maanden nodig om bijhorende procedures te doorlopen”, zegt hij. “Daarna kan pas een aannemer gezocht worden. Bovendien is AWV nog bezig om de laatste stukjes grond voor de heraanleg te verwerven. Dan kom je al snel tot 2020 vooraleer de eerste spades in de grond kunnen. We begrijpen het ongeduld van de Fietsersbond en ook de stad dringt aan op snelheid, maar procedures moeten nu eenmaal gevolgd worden.”