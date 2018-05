Damesteam wint Plezierigste Quiz 08 mei 2018

In dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde, vond de Plezierigste Quiz plaats. De leiding was in handen van centrumleidster An Van der Vreken. Twaalf ploegen namen deel. Quizmaster Ivo Annerel vuurde een hele reeks vragen af. De quiz werd gewonnen door vier dames uit Sint-Gillis-Dendermonde: Annie Taminau, Anny Ravijts, Liliane D'Hondt en Lucia Colpin.











(DND)