Dames 't Botterken sluiten seizoen sterk af 20 juni 2018

De dames van krachtbalclub 't Botterken van Baasrode hebben hun seizoen in de hoogste afdeling sterk afgesloten. Ze eindigden vierde in de eindrangschikking. "We waren nochtans met beperkte ambitie gestart", zegt Jimmy Florkin van 't Botterken. "Toch bleef de jonge garde van 't Botterken Baasrode de wedstrijden keer op keer goed aanpakken en deden de wisselspelers het uitstekend, waardoor er uiteindelijk een prachtige vierde plaats uit de bus kwam." De krachtbalfederatie stemde zowel Mieke Boterberg, Kristien Boterberg als Lien Supply in de top 10 van het referendum 'Speelster van het jaar'. Baasrode was met deze drie speelsters het best vertegenwoordigd van alle clubs in die top 10. Supply pakte ook nog de hoofdprijs van meest beloftevolle speelster.





(DND)