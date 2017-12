Dames KVLV bedelen 200 liter soep 02u27 0 Foto Geert De Rycke

De dames van de KVLV van Sint-Gillis-Dendermonde hebben hun goed hart getoond voor de zwakkeren in de maatschappij. Daarvoor namen ze deel aan de actie 'Soep op de stoep', een jaarlijks initiatief van Welzijnszorg tegen armoede. De vrouwenvereniging kreeg hulp van de Landelijke Gilde en de kookclub van het Gildenhuis om de soepactie tot een goed einde te brengen. "In totaal verkochten we liefst tweehonderd liter pompoensoep, helemaal zelf gemaakt door onze leden", klinkt het. "Mensen konden soep afhalen of een tasje drinken in het Gildenhuis van Grembergen. We zijn blij met het succes."





(DND)