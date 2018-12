Dames krachtbalclub ‘t Botterken regeren Nele Dooms

13 december 2018

12u00 0

De dames 1e nationale van krachtbalclub ‘t Botterken van Baasrode regeren in de competitie. Ze bezorgden zelfs landskampioen en bekerwinnaar Sint-Michiels Brugge een stevige tik. “Onze Baasroodse dames zijn de revelatie van de competitie”, zegt trainer Jimmy Florkin trots. “Het is de bevestiging van de groei van dit team. De dames staan er elke wedstrijd en laten maar zeldzaam een steekje vallen. Dit geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.”