Dames krachtbalclub Botterken kampioen Nele Dooms

09 april 2019

De dames van krachtbalclub ’t Botterken van Baasrode zijn erin geslaagd om Landskampioen te worden. Ze wonnen de competitie in 1ste Nationale. De sportieve vrouwen zorgen daarmee voor een primeur voor de Baasroodse club. “Baasrode is voor het eerst in de geschiedenis kampioen van België bij de dames”, zegt voorzitter Jimmy Florkin. “We hebben er al een schitterend seizoen opzitten , maar het is nog niet voorbij. Eind april wachten immers de kwartfinales van de Beker ven België, ook daar is Baasrode nog niet uitgespeeld en dus volop in running voor die andere grote prijs.”