Dakrenovatie voor IBO De Speelzone Nele Dooms

10 januari 2019

Het gebouw waar de buitenschoolse kinderopvang (IBO) De Speelzone en de plaatselijke afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Grembergen gehuisvest zijn, krijgt een nieuw dak. Het gebouw aan de Dokter Haekstraat, vlakbij het oud-gemeentehuis van Grembergen, beschikt over een plat dak en dat is versleten. De voorbije jaren waren al meermaals herstellingswerken en interventies nodig naar aanleiding van lekken in het dak, die vervolgens voor verdere schade in het gebouw zorgden. Daarom heeft het Dendermondse stadsbestuur beslist om het dak volledig te laten renoveren. De gemeenteraad gaf zijn fiat. De dakrenovatie zal ongeveer 110.000 euro kosten.