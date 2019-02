Dakloze drugsdealer riskeert veertig maanden cel Nele Dooms

27 februari 2019

12u14 0 Dendermonde Steven V.E. (38) uit Dendermonde riskeert veertig maanden gevangenisstraf voor het bezit en de verkoop van drugs. Hij vroeg de rechter zelf om hem een residentiële opname op te leggen om met zijn drugsproblematiek komaf te maken. De man is dakloos.

“Ik woon in een caravan onder een spoorwegbrug in Dendermonde. Zonder ramen, zonder elektriciteit, zonder stromend water”, vertelde V.E. zonder omwegen bij de start van zijn proces aan de rechter. “Mijn kinderen zie ik alleen als ik ‘deftig ben’.” Momenteel zit de man in de gevangenis nadat hij weer eens betrapt werd met drugs in Dendermonde.

“Hij was nog maar vrij sinds februari 2018, onder voorwaarden, maar kan het niet laten”, schetste de openbaar aanklager. “En dus zit V.E. al terug in de cel. Hij werd betrapt op de verkoop van speed en cannabis. Bovendien liep hij op een ander ogenblik tegen de lamp bij een politiecontrole. V..E was met de fiets, maar de drinkbus aan zijn fiets zat vol met een grote hoeveelheid MDMA en amfetamines.”

De openbaar aanklager vorderde veertig maanden cel voor V.E., die ook geen onbekende is voor het gerecht. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. “Met dealen maak je andere mensen verslaafd. Dat kan absoluut niet”, liet de rechter zich ontvallen.

V.E.’s advocaat vroeg de rechtbank echter om wat begrip. “Het verhaal van V.E. is gewoon intriest”, klonk het. “De man is 38 jaar en al de helft van zijn leven verslaafd aan drugs. Hij leeft al heel lang op straat en dealt om aan zijn basisbehoeften te kunnen voldoen. Alleen geraakt hij uit deze situatie niet uit en hem in de gevangenis stoppen is alleen maar uitstel van de problematiek. Wij dringen aan op een residentiële opname om V.E. zo te helpen uit de vicieuze cirkel te geraken.”

De rechtbank velt volgende maand vonnis.