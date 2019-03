Dagelijks klachten over geurhinder Hoogveld Nele Dooms

20 maart 2019

17u21 2 Dendermonde Zowat elke dag lopen er bij de Milieu-Inspectie Vlaanderen klachten binnen over de geurhinder rond industrieterrein Hoogveld in Dendermonde.

Omwonenden uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis wijten die stank aan het bedrijf Empro, dat pluimen van kippen verwerkt tot een basis van petvoeding en cosmetica. Daar zijn al jaren klachten over. Momenteel loopt er een geurstudie rond de problematiek. Tussen 1 en 20 maart werden al negentien klachten ingediend die door de klagers in verband worden gebracht met Empro “omdat de geur zo typisch is dat hij zich van alle andere geuren onderscheidt”. Dat is zo goed als dagelijks een klacht. Van begin januari tot 9 maart ging het om dertig klachten op 51 dagen tijd, of om minder dan elke twee dagen een klacht. Het gaat daarbij om officieel geregistreerde klachten bij de Milieu-Inspectie. “Bovendien hebben we weet van een groot aantal vermeldingen in de geurboeken, waar niet altijd een officiële klacht voor wordt gemaakt. In feite is de klachtenlast dus nog hoger”, klinkt het bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld. “We zijn de stank en geuroverlast, waar je letterlijk braakneigingen van krijgt, echt beu. Omwonenden kunnen niet normaal genieten van hun tuinen en huizen. We begrijpen niet waarom deze overlast, die al jaren aansleept, mag blijven duren. Dagelijks zijn er klachten. Je kan zo de wind volgen om te weten welke buurt last zal hebben.”