Dag van de academie 01 februari 2018

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde neemt deel aan de Dag van de Academies. Het initiatief geeft iedereen de kans om te proeven van een kunstvorm die hij of zij het meeste ligt. Iedereen is zaterdag 3 februari welkom in het academiegebouw. De opendeur vindt plaats van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Die zaterdag opent bovendien ook de tentoonstelling 'Onaf' in de academie. De expo toont een selectie van werken van leerlingen uit de eerste specialisatiegraad. De tentoonsteling is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de academie. De KASK bevindt zich aan de Oude Vest 111 in Dendermonde. Info: 052/21.73.24 of via www.kaskdendermonde.be.





