Dader fietsdiefstal overgebracht naar psychiatrische afdeling Koen Baten

06 september 2018

12u35 1

De fietsdief, die in de Elsbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde een fiets probeerde te stelen op een oprit werd aangehouden en overgebracht naar de psychiatrische afdeling van Gent. De dief werd betrapt door de eigenaar, die lichtgewond raakte na een kleine schermutseling. De politie kon de dief even later vatten. Het parket bracht de man voor de onderzoeksrechter die dus besliste om de man aan te houden.