Daar is de eerste LED-verlichting OVER TIEN JAAR MOETEN ALLE LAMPEN 'GROEN' SCHIJNEN NELE DOOMS

17 juli 2018

02u46 0 Dendermonde LED-verlichting heeft zijn intrede gedaan in het Dendermondse straatbeeld. Dit jaar alleen al wordt er 500.000 euro in geïnvesteerd, en over tien jaar moet de hele stad op deze manier verlicht worden.

Minder energieverbruik, een besparing op de factuur, en minder impact op het milieu. Dat zijn de beweegredenen voor het stadsbestuur om alle openbare verlichting in Dendermonde en deelgemeenten te vervangen door LED's. Er werd ook een masterplan goedgekeurd om alle lampen in Groot-Dendermonde vanaf 22 uur te dimmen en om te schakelen naar LED. "Om dit te realiseren, starten we een unieke samenwerking met Eandis", zegt schepen Leen Dierick (CD&V).





Concreet geeft de stad de volledige openbare verlichting - goed voor 8.280 lampen, armaturen, steunen en palen - over aan Eandis, om dan voortaan een gebruikersvergoeding te betalen. "Eandis kan ons verlichtingspark zo versneld ombouwen", legt Dierick uit. "Dendermonde is na Mechelen de tweede stad in het werkingsgebied van Eandis die in zo'n project stapt."





Doorgangswegen

De eerste straten in Dendermonde werden intussen al uitgerust met LED-verlichting. Het gaat om de Heirstraat, Hoofdstraat en Zandstraat in Appels. Maar ook om een deel van de Broekstraat in Baasrode, de nieuwe fietsweg tussen de Kroonveldlaan en Kalendijk naast het ziekenhuis, de Gentsesteenweg, een deel van de Brusselsestraat en de Kerkstraat in het stadscentrum. Daar komt ook de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis bij. "In een eerste fase pakken we de verlichting langs de belangrijkste doorgangswegen en de voornaamste pleinen aan", zegt Dierick. "Ook zullen we bij wegen- en rioleringswerken meteen bestaande lampen vervangen door LED. Voor 2018 alleen al komt dat neer op een uitgave van 500.000 euro."





Na het bouwverlof is de openbare verlichting in deelgemeenten Schoonaarde, Oudegem en Grembergen aan de beurt. In Schoonaarde wordt de openbare verlichting aangepakt vanaf het verkeersplateau in de Schoonaardebaan richting Wichelen, tot en met de Oude Brugstraat en het Stationsplein. In Oudegem krijgen de doortocht en het Kerkplein LED-verlichting, en in Grembergen gaat het om het traject van het Grootzand, Dokter Haekstraat en Hamsesteenweg, tot het kruispunt met de Gaverstraat.





Duurzame stad

"Jaarlijks wordt een nieuw actieplan opgesteld, zodat het totale openbare verlichtingsnet binnen de tien jaar volledig uitgerust is met LED-lampen", weet Dierick. "Voor de stad daalt de verbruikskost zo elk jaar. Tegen 2028 moeten deze kosten met zestig procent teruggedrongen zijn. Het CO²-verbruik zal elk jaar met zo'n 50.000 kg dalen. Dit past volledig binnen onze doelstelling om een duurzame stad te worden en het helpt ook om de doelstellingen van het klimaatplan Dendermonde te bereiken. Die houden een CO²-reductie van 21 procent tegen 2020 in."





Vanaf midden september zal iedereen op de website van de stad kunnen volgen welke straat aan de beurt is voor een omschakeling naar LED-verlichting.