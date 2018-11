Da Brourij na twee jaar groot succes Nele Dooms

15 november 2018

16u26 5 Dendermonde Patrick Heymans viert de tweede verjaardag van zijn ‘Da Brourij’. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vinden inwoners uit Oudegem en omstreken elkaar in een omgebouwde kelder voor een gezellige avond. “Wat begon als een experiment is uitgegroeid tot een vaste waarde”, zegt Heymans.

Voor Da Brourij verbouwde Heymans de kelder van een vroegere brouwerswoning aan de Ouburg in Oudem. Hij kocht het pand eind jaren zeventig en ging er wonen. Jarenlang bleef de kelder onaangeroerd, tot Heymans op het idee kwam om er een horecazaak in de richten. “Inspiratie was niet ver zoek”, zegt hij. “Brouwerij D’hollanders was sinds de jaren 1800 een begrip geweest in Oudegem en omgeving. De brouwersactiviteiten waren van generatie op generatie doorgegeven.”

De ommezwaai van een kelder vol puin naar een ruim café bleek een goede beslissing. “Eigenlijk ben ik twee jaar geleden zonder verwachtingen in het diepe gesprongen”, zegt Heymans. “Het leek me gewoon leuk om hier mensen te ontvangen. Ervaring had ik niet, enthousiasme des te meer. Gelukkig mag ik nu vaststellen dat de formule werkt. De mensen houden van het concept en de inrichting. Bovendien lijkt de formule met wisselende speciaalbieren in de smaak te vallen.”

Na twee jaar is Heymans zelfs aan een uitbreiding toe. Hij verbouwde zopas een extra ruimte om zijn Da Brourij extra plaats te geven. “Hier komt binnenkort een tapbiljart te staan”, besluit Heymans. “Dat biedt een extraatje aan de bezoekers.”