Cursus 'landschap schilderen' voor kinderen 17 mei 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde houdt op zaterdag 19 mei een cursus 'Landschap schilderen' voor kinderen tussen acht en twaalf jaar. De deelnemers leren de juiste kleuren mengen en gaan met penseel en schildersezel aan de slag om het landschap op doek vast te leggen. De workshop maakt deel van het project 'Viewmasters - Landschappen in perspectief', naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse landschapsschilder Franz Courtens. Schilderen kan vanaf 14 uur. De deelnemers verzamelen aan Huize Geertrui, aan het kerkje van Vlassenbroek in Baasrode. Deelnemen kost 8 euro. Info en inschrijvingen: 052/20.26.26 of via info@ccbelgica.be. (DND)