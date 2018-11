Cultuurontbijt om ideeën te sprokkelen Nele Dooms

23 november 2018

Het cultuurloket en het stadsbestuur van Dendermonde organiseren op zaterdag 1 december een “cultuurontbijt”. Iedereen kan er zijn ei kwijt over waar het met het cultuurbeleid de komende legislatuur naartoe moet. Het ontbijt start om 9 uur. Vervolgens vindt een salongesprek met verschillende cultuurkenners plaats. Aanwezigen kunnen daarna plaats nemen aan één van de zeven thematafels om van gedachten te wisselen en te brainstormen over ideeën. Er is aandacht voor amateurkunstenbeleid, moeilijk bereikbare doelgroepen, digitale cultuur en mediawijsheid, culturele ondernemers, kunst in de openbare ruimte, ecologische cultuursector en erfgoed en monumenten. Toon Berckmoes, gekend van Ideaconsult en beladen met een brede ervaring in de cultuursector, verzamelt tijdens de thematafels alle hoofdlijnen en legt deze als nabeschouwing voor. Iedereen met een hart voor cultuur is welkom in CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: 052/46.81.30 of via cultuurloket@dendermonde.be.