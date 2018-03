Cultuurloket leert speechen 28 maart 2018

02u35 0

Onder het motto 'Leer speechen' organiseert het Cultuurloket van Dendermonde op woensdag 28 maart een workshop rond toespraken houden. De deelnemers leren hoe ze een speech interessant, uniek en ludiek kunnen houden. Ze leren de kneepjes van het vak om een goede presentatie te geven. Wie wil, kan zijn voorbereiding voor een volgende speech meebrengen naar de vormingssessie. De sessie start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat 111. Info: 052/46.81.70 of via cultuurloket@dendermonde.be. (DND)