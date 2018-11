Cultuurdienst verkoopt meubilair aan verenigingen Nele Dooms

12 november 2018

17u45 0

De stedelijke musea en de Cel Cultuurbeleid van Dendermonde organiseren een verkoop van kantoormeubilair dat ze zelf niet meer nodig hebben. Deze verkoop is wel enkel bestemd voor verenigingen. Verenigingen die denken dat ze de goederen voor hun eigen werking kunnen gebruiken, kunnen tot een aankoop over gaan. Daarvoor vindt eerst een kijknamiddag plaats, op woensdag 14 november organiseren de stedelijke musea en de Cel Cultuurbeleid een kijknamiddag voor de verkoop van overtollig meubilair. Verenigingen kunnen het aanbod komen bekijken van 14 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de loods van Technisch Centrum III, aan het Hoogveld 58 in Dendermonde. De verkoop vindt plaats per opbod. Bij interesse kan er een bod onder gesloten omslag worden uitgebracht. Info: 052/21.30.18 of via musea@dendermonde.be.