Cultuurcel plant volkse paardenstoet Nele Dooms

14 februari 2019

15u32 0 Dendermonde Met de Ros Beiaardommegang in 2020 die steeds dichterbij komt, willen de stedelijke musea, de cel cultuurbeleid en CC Belgica van Dendermonde een groot project opzetten. Dat moet lokaal erfgoed op een feestelijke manier in de verf zetten. De paarden uit de verschillende deelgemeenten staan centraal.

Het resultaat moet een grote stoet worden vanuit de verschillende deelgemeenten en wijken naar het centrum van de stad met gedragen paarden, steltlopers, reuzen, muziek, dansers en zotte figuren. Iedereen mag hier aan meewerken. De cultuurcel denkt onder andere al aan deelname van het Paard van den Halt, het Ros Donckstraat, het Ros van Appels, Polybaar van Grembergen en de rossen van Baasrode, Oudegem en Schoonaarde. Zij zullen de basis vormen van de stoet.

“Daarnaast gaan we voor de bonte, creatieve en kleurrijke invulling van het gebeuren op zoek naar verenigingen, organisaties en creatievelingen die enthousiast meedenken en meedoen”, klinkt het. “Mensen moeten zelf aan de slag gaan om er een feestelijke boel van te maken.”

Om dit alles in goede banen te leiden, trekt de stad Dominique Van Malder, acteur en creatief Dendermondenaar, aan. Hij zal het project regisseren, in samenwerking met Cirq, een prettig gestoord collectief uit Gent met originele, veelal op volkscultuur geïnspireerde acts en producties.

De stoet zal plaatsvinden op 26 april. Voor geïnteresseerden is er een startvergadering op donderdag 21 februari om 20 uur, in lokaal dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde. Info: 052/46.81.70.