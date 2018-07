Culinaire avondmarkt in Zomerbar Nele Dooms

26 juli 2018

14u52 0

De vzw City Sounds van Dendermonde opent op vrijdag 27 juli een culinaire avondmarkt in haar popup-zomerbar. De vrijwilligers van City Sounds houden momenteel Le Jardin Créole, in de tuin van Cultuurcentrum Belgica, open en brengen daar elke dag andere activiteiten. Tijdens de culinaire avondmarkt kan iedereen kennismaken met lekkere en wereldse gerechtjes. Voor de muziek staat Driftbui in. De avondmarkt opent om 18 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag 28 juli opent City Sounds haar zomerbar al om 14 uur. Dan zorgen DJ's TLP, DTM Funk en Ephonk voor de muziek. Le Jardin bevindt zich aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: info@city-sounds.be.