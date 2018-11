Croque monsieurs voor carnaval Nele Dooms

08 november 2018

Carnavalsvereniging Chiwawa’s van Baasrode organiseert op zondag 11 november een Croque Monsieur-avond. Het initiatief vindt voor de vijfde keer plaats en moet geld in het laatje brengen voor de werking van de carnavalsgroep om een deelname aan de volgende stoet mogelijk te maken. Er is keuze tussen croque monsieur, Hawaï en bolognaise, allemaal geserveerd met groenten en sausjes. Er worden ook kinderporties voorzien. Smullen kan in café Hier Est, aan de Theo Vermijlenstraat in Baasrode. Wie wil, kan zijn croques ook thuis laten leveren. Inschrijven kan in café Hier Est. Iedereen is welkom.