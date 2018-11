Creatieve vriendinnen openen pop-up voor eindejaarsperiode Nele Dooms

28 november 2018

15u59 2 Dendermonde Sophie De Sutter en Melissa Muys, twee creatieve vriendinnen, openen een pop-up voor de eindejaarsperiode. De Sutter presenteert er haar eigen ontworpen juwelen. Muys pakt uit met kunstwerken. Aan de pop-up ‘De Grootsheid van het Kleine’ nemen nog een tiental andere kunstenaars deel.

Sophie De Sutter uit Grembergen heeft al meer dan twintig jaar haar eigen juwelencollectie. De ontwerpster volgde beroepsschool in Antwerpen en ging daarna aan de slag bij juweliers in Brussel. Uiteindelijk probeerde ze het op eigen houtje, met een collectie zelf ontworpen juwelen. “Een eerste tentoonstelling organiseerde ik in 1992 en de liefde voor juwelen ontwerpen heeft me nooit losgelaten”, zegt ze. “Ik kies voor tijdloos, gedurfd en toch subtiel. Ik ontwerp voor de eigentijdse vrouw. Voor de pop-up zijn er alleen maar unieke stukken, in zilver en goud. Er zijn veel nieuwe modellen.”

De Sutter vond in Melissa Muys de ideale partner om de pop-up te organiseren. De tentoonstelling brengt nieuw leven in het leegstaande vroegere notariskantoor aan de Noordlaan in Dendermonde. Muys toont er ook zelf eigen creaties, zoals onder andere een nieuwe serie naamkaarthoudertjes voor de feestelijke tafel en aquarel op paneel.

“Ik vond ook een aantal gerenommeerde kunstenaars, een mix van gevestigd en opkomend talent, bereid om mee te doen aan de pop-up”, zegt Muys. “Dat zorgt voor heel veel variatie. Onze pop-up is de ideale gelegenheid voor wie nog geschenkjes zoekt voor de feestdagen. Er is alleszins een origineler aanbod dan op de traditionele kerstmarkten.”

De pop-up De Grootsheid van het kleine is de hele maand december te bezoeken aan de Noordlaan 11 in Dendermonde. Bezoekers zijn elke vrijdag, zaterdag en zondag welkom van 11 tot 20 uur. Op zondag kunnen aanwezigen van 11 tot 13 uur genieten van aperotime. Info: melissa.muys@telenet.be.