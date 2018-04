Creatieve installaties op schooldomein De Klinker 19 april 2018

Het schoolterrein van gemeentelijke basisschool De Klinker wordt momenteel opgefleurd met allerlei "creatieve installaties". Die zijn door de leerlingen van de school zelf gemaakt. "We werken met de school mee aan praktische proeven rond muzische vorming", legt directeur Danny Verneirt uit. "Zo worden leerlingen uitgedaagd al hun talenten aan bod te laten komen. Onze kinderen van het zesde leerjaar bedachten allerlei creatieve ontwerpen en vervolgens gingen de jongere scholieren aan de slag om die concreet uit te werken. De resultaten zijn fantastisch." De vormgeving en uitwerking namen een tweetal maanden in beslag. Zowel binnen als buiten zijn de installaties nog tot begin mei te bewonderen. Dat is ook in basisschool Echo in Oudegem het geval. (DND)