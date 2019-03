Creatie glasraam centraal tijdens Nacht van de Geschiedenis Nele Dooms

16 maart 2019

Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert naar aanleiding van de jaarlijkse “Nacht van de Geschiedenis” een voordracht rond “Meesterschap - De wordingsgeschiedenis van een glasraam”. De lezing vindt plaats op dinsdag 19 maart, in samenwerking met de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Gastspreker is Harold Van de Perre. Hij zal het uitgebreid hebben over het glasraam “Laudato Si” uit de Gentse Sint-Baafskathedraal, dat hij zelf creëerde. “In de mooiste kathedraal van Vlaanderen, op een zeer zichtbare plaats, zo’n glasraam mogen creëren, in de nabijheid van Het Lam Gods en een meesterwerk van Rubens, is het hoogste waarvan ik als kunstenaar kon dromen”, zegt hij. “Ik heb dan ook aan het ontwerp gewerkt met maximale overgave. Maar het creëren van een kunstwerk is niet zo romantisch als veelal wordt gedacht. Met een uitgebreide projectie van beelden neem ik de toeschouwer graag mee in de keuken van mijn kunstenaarschap.” De presentatie begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwkerkplein in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden.