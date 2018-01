Court&Jardin brengt tuin binnen in cultuurcafé KLANTEN ZULLEN IN NIEUWE ZAAK OOK KUNNEN ETEN NELE DOOMS

03u02 0 Geert De Rycke Joachim Heuvinck en Hans Van Der Poten in CC Belgica. Dendermonde Er is een naam en concept voor de nieuwe uitbating van het cultuurcafé aan Cultuurcentrum Belgica in Dendermonde. Hans Van der Poten en Joachim Heuvinck dopen hun zaak 'Court&Jardin'. "We willen nog duidelijker de link leggen met de achterliggende tuin en brengen daarom ook groen in de zaak", zeggen ze.

Jarenlang bouwde Joost Dierickx aan zijn 'Theatercafé', verbonden aan het Cultuurcentrum Belgica, en maakte het tot een begrip in de stad. Dierick besliste echter door gezondheidsredenen dat hij zijn geliefde zaak niet meer zou uitbaten. Daarop gingen stadsbestuur en CC Belgica op zoek naar nieuwe uitbaters. Twee kandidaturen kwamen binnen.





Verwijzen naar tuin

Hans Van der Poten, met tonnen horeca-ervaring, en Joachim Heuvinck, actief in de marketing en communicatie, werden uiteindelijk door de jury uitgekozen.





De twee hebben nu een nieuwe naam en concept voor hun zaak klaar. "Belangrijkste is dat we een brug willen slaan tussen het café en de tuin, waar elke zomer het succesvolle Café Jardin plaatsvindt", zegt Heuvinck. "Voor het interieur van de zaak gaan we dan ook voor een kleurenpallet met aarde- en natuurtinten, groen, bruin en beige. We brengen hout en planten, zoals hangplanten, naar binnen, tussen ruwe muren."





Ook de naam is in dat kader niet toevallig gekozen. Het cultuurcafé zal voortaan 'Court&Jardin' heten. "Daarmee hebben we meteen de verwijzing naar de tuin", aldus Van der Poten. "Maar er zit ook een leuke knipoog naar de theaterwereld in. In het Franse en Belgische theaterjargon kijkt men vanuit de zaal: jardin is de linkerkant van het toneel, de rechterkant van het toneel heet cour, wat staat voor binnenplaats."





Ontmoetingsplaats

Van der Poten en Heuvinck willen van hun Court&Jardin een ontmoetingsplaats voor jong en oud maken. Muziek zal het hele jaar door een rode draad spelen.





Voor het eerst zullen bezoekers ook kunnen eten in de zaak. "Food krijgt een belangrijke rol, in de sfeer van de Spaanse tapasbars", zegt Heunvinck. "Babbelen en plezier maken en ondertussen een hapje eten, dat is de bedoeling. Het opent ook perspectief voor bezoekers van het cultuurcentrum die voor of na een voorstelling iets willen eten. En we gaan ook 's middags open zijn voor lunch. Op de kaart komen Dendermondse klassiekers met een twist, in samenwerking met lokale producenten."





Bij cultuurcentrum Belgica reageren ze alvast enthousiast. "Een café aan een cultuurcentrum is een immens belangrijk gegeven", zegt directeur Bart Van den Broucke. "Het zorgt voor een link tussen de straat en binnen. De lage drempel van een café is daarbij een grote troef en kan mensen verder naar de cultuur lokken. Met het concept van Hans en Joachim en de invoering van eten in de zaak, is het bovendien ook voor ons mogelijk om nieuwe formats uit te denken voor Belgica." Momenteel zijn volop verbouwingswerken bezig in het café. Het hele interieur krijgt een complete make-over. De officiële opening is voorzien op donderdag 22 februari.





Vanaf dan zal Court&Jardin alle dagen open zijn, behalve dinsdag.