Cour et Jardin viert eerste verjaardag met Buscemi Nele Dooms

20 februari 2019

Cour et Jardin, het cultuurcafé verbonden aan Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde, maakt zich klaar om zijn eerste verjaardag te vieren. Op vrijdag 23 februari 2018 opende de zaak de deuren met een opvallend interieur, Dendermondse accenten en 3-sterrenchef Gert De Mangeleer, afkomstig van Dendermonde, aan de kookpotten. Voor uitbaters Hans en Erika is het jaar omgevlogen. “Met veel topmomenten”, zeggen ze. “Zo lanceerden we een compleet vernieuwde zomertuin Le Jardin Creole, met veel aandacht voor muziek. Een absoluut topmoment was de passage van K’s Choice en de lancering van ons tweede bier Ne Knaptand. Het najaar bracht concerten en DJ’s en de lancering van een nieuw weekendconcept Deiremonnelicious. Ondertussen krijgt het zomerprogramma stilaan vorm met enkele straffe artiesten.” Maar eerst wordt de eerste verjaardag gevierd. Dat gebeurt aanstaande zaterdag 23 februari met top-DJ Buscemi achter de draaitafels. Bezoekers mogen zich verwachten aan zwoele latin grooves, een aantal van zijn bekendste hits maar ook ethnische beats en dansbare ritmes voor een echte feestavond. De toegang is gratis.