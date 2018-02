Cour et Jardin opent de deuren UITBATERS BIEDEN OOK ORIGINELE EETKAART AAN MET FOCUS OP 'SHARING' NELE DOOMS

23 februari 2018

02u48 0 Dendermonde Cour et Jardin, het café verbonden aan CC Belgica, heeft de deuren geopend. En dat is gisterenavond niet onopgemerkt voorbij gegaan. Voor de gelegenheid zorgde topchef Gert De Mangeleer voor de hapjes. De eerste reacties over de nieuwe bar zijn alvast heel positief.

Hout en bakstenen, fotokadertjes tegen de muren, een toog met mozaïeksteentjes, veel groen en leuke meubels. Wie het nieuwe Cour et Jardin binnen wandelt, kan er niet omheen: het vroegere Theatercafé van CC Belgica aan de Kerkstraat onderging een volledige metamorfose. Nieuwe uitbaters Joachim Heuvinck en Hans Van der Poten vonden inspiratie in horecazaken uit Miama, New York en Barcelona. Om de link te maken met de zomerse Café Jardin, de tuin van het café, zijn ook planten binnengebracht in het volledig vernieuwde en aparte interieur.





"We vergeten ook de verwijzingen naar onze eigen Dendermondse heritage niet", beklemtoont Heuvinck.





Eetkaart

"Onze Ros Beiaardstad heeft heel wat prachtige facetten die we in Cour et Jardin in de verf willen zetten, zowel cultureel, historisch, muzikaal als op erfgoedvlak. Ook op culinair vlak is er één en ander te bieden. Het is dus evident dat we, volgens nieuwste trends in de horecawereld, ook voor een selecte en originele eetkaart gaan. We focussen op 'sharing' van gerechtjes en hapjes, allemaal met Dendermondse producten. Om die vorm te geven, kunnen we rekenen op de hulp van chef Olivier Vandemeersche van het Appelsveer."





Gisterenavond was het driesterrenchef Gert De Mangeleer, van Dendermonde afkomstig, die met zijn team kwam koken voor de opening het nieuwe cultuurcafé. Het was jaren geleden dat hij zijn geboortestad nog eens bezocht, maar voor de opening van Cour et Jardin kwam hij wel langs. "Ook Gert maakt deel uit van het Dendermondse heritage, het is dus leuk hem hier te hebben", zegt Heuvinck.





Ook voor de muzikale sfeer deden de uitbaters beroep op een Dendermondenaar. Ephonk, de vaste DJ van de internationaal scorende hiphop-sensatie Coely, zorgde de hele avond voor de juiste beats.





Belevingscafé

"Maar natuurlijk zijn we ook blij hier vanavond een pak mensen te mogen verwelkomen die nieuwsgierig zijn naar deze nieuwe stek", zegt Van der Poten. "Het geeft ons een boost om er vol goede moed tegenaan te gaan en hier een prachtig verhaal van te maken." Heuvinck en Van der Poten dopen Cour et Jardin tot 'belevingscafé'. "Omdat we inzetten op beleving en ontmoeting", klinkt het. "In wisselwerking met CC Belgica willen we ook zelf eigen concertjes, muziek, expressie-avond en andere originele initiatieven opzetten."





Cour et Jardin is vanaf nu alle dagen open vanaf 11 uur, behalve op dinsdag. Op maandag is het café al open vanaf 8 uur. De Jardin zal de deuren openen vanaf 13 juni. Info: www.couretjardin.be.